Highlight Communications halbiert Neunmonatsverlust

Pratteln (awp) - Die Film-, TV- und Sportrechtegruppe Highlight Communications hat in den ersten neun Monaten 2026 weniger Umsatz erzielt, den Verlust aber nahezu halbiert. Kostensenkungen und die Optimierung der operativen Kosten zeigten Wirkung.

Der Umsatz sank um 3,1 Prozent auf 256,5 Millionen Franken, wie die Gruppe am Donnerstag mitteilte. Der Rückgang sei insbesondere auf tiefere Erlöse im Bereich Sport und Event zurückzuführen. Umsatz und Betriebsergebnis hätten sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt.

Im Filmgeschäft stiegen die Einnahmen dank Erfolgen im Kinoverleih und im Home Entertainment um 4,9 Prozent auf 199,0 Millionen Franken. Weil die Kosten produktionsbedingt stärker zunahmen, sank das Segmentergebnis allerdings auf 0,6 Millionen von 2,2 Millionen Franken.

Im Bereich Sport und Event gingen die Umsätze um 23,4 Prozent auf 57,4 Millionen Franken zurück. Zugleich senkte die Gruppe den Aufwand deutlich. Der operative Verlust des Segments verringerte sich dadurch auf 6,1 Millionen von 30,0 Millionen Franken.

Der operative Verlust auf Stufe EBIT verringerte sich auf 10,5 Millionen Franken nach 31,6 Millionen im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich verblieb ein Verlust von 20,8 Millionen Franken, verglichen mit einem Fehlbetrag von 41,4 Millionen ein Jahr zuvor.

Das Eigenkapital lag per Ende September bei minus 22,7 Millionen Franken. Ende 2025 hatte es noch minus 3,3 Millionen betragen.

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