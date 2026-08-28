Highlight-Aktie steigt: Konzern meldet weniger Umsatz - Verlust im Halbjahr reduziert

Die Kennzahlen hätten sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt, teilte die Gruppe am Freitag mit.

Der Umsatz sank um 18,6 Prozent auf 127, Millionen Franken, schrieb das Unternehmen, an dem die an der Schweizer Börse kotierte Highlight Event & Entertainment (HLEE) die Mehrheit hält. Der Rückgang sei auf produktionsbedingte Faktoren sowie Währungseffekte zurückzuführen.

Für das zweite Halbjahr erwartet Highlight Communications aber höhere Umsätze. Denn die grossen Kinostarts seien für diesen Zeitraum geplant.

Das operative Ergebnis auf der Stufe EBIT betrug minus 13,3 Millionen Franken. Das entspricht einer Verbesserung um 14,3 Millionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum und sei auf Kosteneinsparungen zurückzuführen, hiess es.

Am Ende der Erfolgsrechnung stand ein ebenfalls deutlich tieferer Verlust von 17,6 Millionen Franken, nach einem Fehlbetrag von 30,9 Millionen im ersten Semester 2025.

An der SIX zeigt sich die Highlight-Aktie zeitweise 0,85 Prozent fester bei 5,95 Franken.

ra/to

Pratteln BL (awp)