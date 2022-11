Highlight-Aktie: Highlight-Gruppe steigert Umsatz deutlich - EBIT bricht ein

Das Ergebnis ging jedoch markant zurück. Grund waren "produktionsbedingte operative Konzernaufwendungen".

In den Monaten von Januar bis September hat die Highlight-Gruppe einen Umsatz von 386,1 Millionen Franken erzielt. Dies entspricht einem Plus von knapp einem Viertel im Vergleich zur Vorjahresperiode, wie das Unternehmen in einer Mitteilung am Donnerstag schreibt. Gleichzeitig stieg aber auch der operative Konzernaufwand "produktionsbedingt" um 28,7 Millionen auf 438,3 Millionen.

In der Folge sank das Ergebnis auf Stufe EBIT auf 1,0 Millionen Franken nach 12,4 Millionen. Auch unter dem Strich verdiente die Gruppe weniger. Nach Steuern ergibt sich ein Konzernverlust von 12,0 Millionen Franken, nach einem Gewinn von 2,3 Millionen in der Vorjahresperiode. Die Eigenkapitalquote sank um einen Prozentpunkt auf 28,1 Prozent.

Nach Sparten betrachtet verbuchte das Unternehmen im Segment Film ein deutliches Umsatzwachstum von fast 50 Prozent. Der Umsatz kletterte hier somit auf 272,1 Millionen Franken. Rückläufig waren die Umsätze hingegen im Segment Sport und Event. Das Minus lag bei rund 10 Prozent auf 114,0 Millionen Franken.

Pratteln (awp)