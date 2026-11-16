Highlands REIT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Highlands REIT hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Highlands REIT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch