Highlands Bankshares stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Highlands Bankshares hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 1.32 USD. Im letzten Jahr hatte Highlands Bankshares einen Gewinn von 1.15 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Highlands Bankshares einen Umsatz von 9.6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch