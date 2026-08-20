Highlands Bankshares: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Highlands Bankshares veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 10.3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch