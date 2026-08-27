Highcliff Metals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Highcliff Metals veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.010 CAD gegenüber -0.040 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.ch