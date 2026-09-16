High Tide: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

High Tide liess sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat High Tide die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0.13 CAD. Im letzten Jahr hatte High Tide einen Gewinn von 0.010 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 198.8 Millionen CAD – ein Plus von 32.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem High Tide 149.7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch