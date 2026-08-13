High Roller Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

High Roller Technologies präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

High Roller Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 59.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch