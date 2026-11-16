High Roller Technologies legte Quartalsergebnis vor

High Roller Technologies lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.25 USD gegenüber 0.390 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 61.78 Prozent auf 2.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte High Roller Technologies 6.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch