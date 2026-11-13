High Liner Foods stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

High Liner Foods hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 1.30 CAD gegenüber 0.220 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 403.2 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 17.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 342.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch