High Country Bancorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

High Country Bancorp hat sich am 09.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 1.12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei High Country Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0.910 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat High Country Bancorp im vergangenen Quartal 8.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte High Country Bancorp 8.0 Millionen USD umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 4.60 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte High Country Bancorp 3.53 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 32.48 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 30.73 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch