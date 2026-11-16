High Arctic Energy Services präsentierte Quartalsergebnisse

High Arctic Energy Services äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.08 CAD gegenüber 0.070 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat High Arctic Energy Services im vergangenen Quartal 4.7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte High Arctic Energy Services 2.9 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch