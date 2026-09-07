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07.09.2026 06:37:00
HIGASHI NIHON HOUSE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
HIGASHI NIHON HOUSE hat am 04.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4.03 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -8.010 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 6.66 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.11 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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