HIDAY HIDAKA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HIDAY HIDAKA hat am 02.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 37.17 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HIDAY HIDAKA noch ein Gewinn pro Aktie von 34.00 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HIDAY HIDAKA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.07 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 15.49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch