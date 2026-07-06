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06.07.2026 06:37:00
HIDAY HIDAKA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
HIDAY HIDAKA hat sich am 03.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 39.89 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34.45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.99 Milliarden JPY – ein Plus von 11.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HIDAY HIDAKA 15.26 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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