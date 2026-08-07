Hibiya Engineering zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hibiya Engineering präsentierte in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41.29 JPY. Im Vorjahresviertel waren 31.05 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6.46 Prozent auf 17.85 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch