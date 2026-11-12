Hibiya Engineering informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hibiya Engineering hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 44.74 JPY. Im letzten Jahr hatte Hibiya Engineering einen Gewinn von 34.03 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Hibiya Engineering 21.09 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21.46 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch