Hibiscus Petroleum Bhd hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hibiscus Petroleum Bhd hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.26 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.100 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hibiscus Petroleum Bhd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38.43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 846.5 Millionen MYR im Vergleich zu 611.5 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.490 MYR eingefahren. Im Vorjahr waren 0.150 MYR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.28 Milliarden MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2.34 Milliarden MYR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch