Hibino stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hibino hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 39.16 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 41.38 JPY je Aktie erzielt worden.

Hibino hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.67 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch