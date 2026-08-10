Hibino gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hibino liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hibino die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 22.33 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 50.79 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 14.78 Milliarden JPY gegenüber 13.86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch