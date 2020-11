Hiag verkauft Areal in St. Margrethen an Stadler

Basel (awp) - Die Immobiliengesellschaft Hiag verkauft ein Areal in St. Margrethen an den Zugbauer Stadler. Das Areal mit einer Grundstücksfläche von rund 66'000 Quadratmetern werde im Baurecht abgetreten. Über den Kaufpreis habe man Stillschweigen vereinbart, teilte Hiag am Dienstagabend mit.

Die Devestition in St. Margrethen erfolge im Rahmen einer Portfolio-Optimierung von Hiag, nachdem mit der Ansiedlung des neuen Kompetenzzentrums für Doppelstocktriebzüge von Stadler die Entwicklung des Areals für die Immobiliengesellschaft abgeschlossen sei. Das weitere Areal in St. Margrethen verbleibe aber im Hiag-Immobilienportfolio, es werde weiter von einem Logistikunternehmen gemietet.

