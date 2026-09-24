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HIAG Immobilien Aktie 23951877 / CH0239518779

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24.09.2026 19:00:03

HIAG macht an ihrem Capital Market Day ihre Strategie und den daraus geschaffenen Mehrwert fassbar

HIAG Immobilien
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HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
HIAG macht an ihrem Capital Market Day ihre Strategie und den daraus geschaffenen Mehrwert fassbar

24.09.2026 / 19:00 CET/CEST

Medieninformation

Medieninformation (PDF)

Basel, 24. September 2026 – HIAG hat heute im Rahmen ihres Capital Market Day zu einer Property Tour auf drei ausgewählten Arealen eingeladen. Die Teilnehmenden erhielten Einblicke in Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsphasen sowie in die zentralen Wertschöpfungstreiber des Geschäftsmodells von HIAG.

Der erste Halt führte zum «Campus Reichhold» in Hausen/Lupfig (AG), wo die Entwicklung eines ehemaligen Industrieareals zu einem modernen Unternehmensstandort im Mittelpunkt stand. Am Beispiel des zukünftigen Mieters Oerlikon zeigte HIAG, wie langfristige Unternehmensansiedlungen und eine gezielte Arealentwicklung nachhaltige Wertschöpfung schaffen. Im «Fahrwerk» in Winterthur (ZH) erhielten die Teilnehmenden Einblicke in das Asset Management und die Bewirtschaftung, die einen wesentlichen Beitrag zu langfristig stabilen Erträgen in einem anspruchsvollen Gewerbeumfeld leisten. Den Abschluss bildete das Wohnhochhaus «Alto» in Zürich-Altstetten. Dort gaben CEO Marco Feusi und CFO Stefan Hilber einen Ausblick auf den Geschäftsgang und erläuterten die Umsetzung der vor einem Jahr kommunizierten, geschärften Strategie. Zudem beleuchteten sie die positiven finanziellen Kennzahlen der einzelnen Geschäftssegmente sowie die für HIAG gute Entwicklung an den Kapitalmärkten. Bei einem Rundgang durch das Gebäude erhielten die Teilnehmenden zudem Einblicke in das erfolgreich abgeschlossene Projekt.

Wie bereits anlässlich der Präsentation des Halbjahresergebnisses kommuniziert, erwartet HIAG bei einer stabilen Entwicklung der Schweizer Wirtschaft insgesamt ein sehr erfreuliches Jahresergebnis 2026 und beabsichtigt, ihre bisherige Dividendenpolitik fortzuführen.

   
Kontakt  
Marco Feusi
Chief Executive Officer
T +41 61 606 55 00
marco.feusi@hiag.com		 Stefan Hilber
Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00
stefan.hilber@hiag.com
   
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
E-Mail
www.hiag.com		  

Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.1 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 606 55 00
Internet: www.hiag.com
ISIN: CH0239518779
Valorennummer: A113S6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2404224

 
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2404224  24.09.2026 CET/CEST

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