HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien

HIAG macht an ihrem Capital Market Day ihre Strategie und den daraus geschaffenen Mehrwert fassbar



24.09.2026 / 19:00 CET/CEST



Medieninformation



Medieninformation (PDF) Basel, 24. September 2026 – HIAG hat heute im Rahmen ihres Capital Market Day zu einer Property Tour auf drei ausgewählten Arealen eingeladen. Die Teilnehmenden erhielten Einblicke in Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsphasen sowie in die zentralen Wertschöpfungstreiber des Geschäftsmodells von HIAG. Der erste Halt führte zum «Campus Reichhold» in Hausen/Lupfig (AG), wo die Entwicklung eines ehemaligen Industrieareals zu einem modernen Unternehmensstandort im Mittelpunkt stand. Am Beispiel des zukünftigen Mieters Oerlikon zeigte HIAG, wie langfristige Unternehmensansiedlungen und eine gezielte Arealentwicklung nachhaltige Wertschöpfung schaffen. Im «Fahrwerk» in Winterthur (ZH) erhielten die Teilnehmenden Einblicke in das Asset Management und die Bewirtschaftung, die einen wesentlichen Beitrag zu langfristig stabilen Erträgen in einem anspruchsvollen Gewerbeumfeld leisten. Den Abschluss bildete das Wohnhochhaus «Alto» in Zürich-Altstetten. Dort gaben CEO Marco Feusi und CFO Stefan Hilber einen Ausblick auf den Geschäftsgang und erläuterten die Umsetzung der vor einem Jahr kommunizierten, geschärften Strategie. Zudem beleuchteten sie die positiven finanziellen Kennzahlen der einzelnen Geschäftssegmente sowie die für HIAG gute Entwicklung an den Kapitalmärkten. Bei einem Rundgang durch das Gebäude erhielten die Teilnehmenden zudem Einblicke in das erfolgreich abgeschlossene Projekt. Wie bereits anlässlich der Präsentation des Halbjahresergebnisses kommuniziert, erwartet HIAG bei einer stabilen Entwicklung der Schweizer Wirtschaft insgesamt ein sehr erfreuliches Jahresergebnis 2026 und beabsichtigt, ihre bisherige Dividendenpolitik fortzuführen. Kontakt

Chief Executive Officer

T +41 61 606 55 00

marco.feusi@hiag.com Marco FeusiChief Executive OfficerT +41 61 606 55 00

Chief Financial Officer

T +41 61 606 55 00

stefan.hilber@hiag.com Stefan HilberChief Financial OfficerT +41 61 606 55 00

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

E-Mail

www.hiag.com HIAG Immobilien Holding AGAeschenplatz 74052 BaselT +41 61 606 55 00 Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.1 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News