HIAG Immobilien-Aktie: HIAG findet Nachfolge für zurückgetretenen CFO

Per 1. März tritt Stefan Hilber den Posten des CFO an, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

Hilber ist gemäss der Mitteilung seit 2010 in börsenkotierten Immobilienunternehmen tätig, zuletzt als Finanzchef und Geschäftsleitungsmitglied bei Mobimo. Davor war der 1981 geborene Hilber bei Warteck Invest tätig, ebenfalls als Finanzchef und Geschäftsleitungsmitglied. Zuvor war er Senior Financial Advisor im Investment Management der Peach Property Group.

Mit seinem Leistungsausweis in der Immobilienbranche und im Kapitalmarkt sei er "eine optimale Ergänzung in der Geschäftsleitung von Hiag", wird CEO Marco Feusi in der Mitteilung zitiert. Bis zum Eintritt von Hilber leitet weiterhin Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Finanzausschusses Christian Wiesendanger die finanziellen Geschicke von HIAG. Er ist bereits seit dem Austritt des ehemaligen CFO Rico Müller Ende Oktober 2022 interimistisch auf diesem Posten tätig.

Basel (awp)