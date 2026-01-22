Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.01.2026 20:50:36

HIAG Immobilien-Aktie: Gewinnsprung für 2025 erwartet

HIAG Immobilien-Aktie: Gewinnsprung für 2025 erwartet

Die Immobiliengesellschaft HIAG erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen deutlichen Gewinnsprung.

So soll der konsolidierte Reingewinn um 50 bis 55 Prozent über dem Vorjahreswert von 75,2 Millionen Franken zu liegen kommen.

Damit dürfte das Netto-Ergebnis die Markterwartungen deutlich übertreffen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Drei Gründe werden für den Gewinnsprung hauptverantwortlich gemacht.

Einerseits trügen Verkäufe von nicht mehr strategiekonformen Liegenschaften mit einem Ergebnisbeitrag von rund 18 Millionen Franken dazu bei. Ein weiterer Treiber seien zudem positive Neubewertungseffekte im Immobilienportfolio in Höhe von etwa 50 Millionen vor Steuern, dies dank Fortschritten in diversen Projektentwicklungen.

Als dritten Grund gibt HIAG die grosse Nachfrage beim Promotionsprojekt in Cham an. Der Beurkundungsstand für die Eigentumswohnungen des Stockwerkeigentumsprojekts "Livingstone" auf dem Cham-Areal habe mit 56 Prozent per Ende 2025 die zum Halbjahr kommunizierte Erwartung (45%) übertroffen, was sich in einem entsprechend höheren Ergebnisbeitrag vor Steuern von rund 25 Millionen niedergeschlagen habe.

Die detaillierten Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 wird HIAG am 3. März 2026 vorlegen.

awp-robot/cf

Basel (awp)

