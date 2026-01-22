|Mehr als erwartet
|
22.01.2026 20:50:36
HIAG Immobilien-Aktie: Gewinnsprung für 2025 erwartet
Die Immobiliengesellschaft HIAG erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen deutlichen Gewinnsprung.
Damit dürfte das Netto-Ergebnis die Markterwartungen deutlich übertreffen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Drei Gründe werden für den Gewinnsprung hauptverantwortlich gemacht.
Einerseits trügen Verkäufe von nicht mehr strategiekonformen Liegenschaften mit einem Ergebnisbeitrag von rund 18 Millionen Franken dazu bei. Ein weiterer Treiber seien zudem positive Neubewertungseffekte im Immobilienportfolio in Höhe von etwa 50 Millionen vor Steuern, dies dank Fortschritten in diversen Projektentwicklungen.
Als dritten Grund gibt HIAG die grosse Nachfrage beim Promotionsprojekt in Cham an. Der Beurkundungsstand für die Eigentumswohnungen des Stockwerkeigentumsprojekts "Livingstone" auf dem Cham-Areal habe mit 56 Prozent per Ende 2025 die zum Halbjahr kommunizierte Erwartung (45%) übertroffen, was sich in einem entsprechend höheren Ergebnisbeitrag vor Steuern von rund 25 Millionen niedergeschlagen habe.
Die detaillierten Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 wird HIAG am 3. März 2026 vorlegen.
awp-robot/cf
Basel (awp)
