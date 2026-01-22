Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.01.2026 19:00:15

HIAG erwartet Gewinnsprung im Geschäftsjahr 2025

HIAG Immobilien
121.13 CHF 1.91%


HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
HIAG erwartet Gewinnsprung im Geschäftsjahr 2025

22.01.2026 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art.53 KR

Medieninformation

Medieninformation (PDF)

Basel, 22. Januar 2026 – Die HIAG Immobilien Holding AG geht derzeit davon aus, dass der konsolidierte Reingewinn für das Geschäftsjahr 2025 um 50% bis 55% über dem Vorjahreswert (Geschäftsjahr 2024: CHF 75.2 Mio.) liegen wird. Damit dürfte das Netto-Ergebnis die Vergleichszahlen des Vorjahres sowie die Markterwartungen deutlich übertreffen.

Hauptgründe für den Gewinnsprung sind:

  • Ausserordentliche Erfolge im Transaktionssegment: Lukrative Verkäufe von nicht mehr strategiekonformen Liegenschaften führten zu einem überdurchschnittlichen Ergebnisbeitrag von circa CHF 18 Mio. vor Steuern.
  • Positive Neubewertungseffekte: Starke Fortschritte in diversen Projektentwicklungen resultierten in einer deutlichen Wertsteigerung des Immobilienportfolios vor Steuern in der Höhe von insgesamt rund CHF 50 Mio.
  • Grosse Nachfrage nach Promotionsprojekt in Cham: Der Beurkundungsstand für die Eigentumswohnungen des Stockwerkeigentumsprojekts «Livingstone» auf dem Chama-Areal übertraf mit 56% per 31. Dezember 2025 die zum Halbjahr kommunizierte Erwartung (45%), was sich in einem entsprechend höheren Ergebnisbeitrag vor Steuern von rund CHF 25 Mio. niederschlug.

Das detaillierte Jahresergebnis 2025 wird HIAG wie geplant am 3. März 2026 veröffentlichen.

 
Kontakte
Marco Feusi
Chief Executive Officer
T +41 61 606 55 00
marco.feusi@hiag.com		 Stefan Hilber
Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00
stefan.hilber@hiag.com
   
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
E-Mail
www.hiag.com		  
 
Unternehmenskalender
3. März 2026 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 & Nachhaltigkeitsbericht 2025
23. April 2026 Ordentliche Generalversammlung
17. August 2026 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026

Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.0 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/ Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.

Disclaimer
Diese Medieninformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medieninformation antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medieninformation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der HIAG Immobilien Holding AG. Die HIAG Immobilien Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medieninformation zu aktualisieren oder zu ergänzen.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 606 55 00
Internet: www.hiag.com
ISIN: CH0239518779
Valorennummer: A113S6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2264800

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2264800  22.01.2026 CET/CEST

