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HIAG Immobilien Aktie 23951877 / CH0239518779

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02.09.2026 07:00:05

HIAG Capital Market Day, 24. September 2026

HIAG Immobilien
127.97 CHF 1.11%
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HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
HIAG Capital Market Day, 24. September 2026

02.09.2026 / 07:00 CET/CEST

Basel, 2. September 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben Sie vor wenigen Wochen zu unserem Capital Market Day vom 24. September 2026 eingeladen. Nachstehend finden Sie zur Erinnerung die Details zum Anlass. Wir würden uns sehr darüber freuen, Sie an unserem Capital Market Day begrüssen zu dürfen. Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, gelangen Sie hier zur Registration.

Donnerstag, 24. September 2026
08.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Die Property Tour im Rahmen unseres Capital Market Days im Jahr 2024 stiess auf grosses Interesse und sehr positive Resonanz. Um unsere Liegenschaften und Areale erneut vor Ort erleben zu dürfen, bieten wir Ihnen am diesjährigen Capital Market Day erneut eine Property Tour, bei der wir drei Areale aus unserem vielfältigen Portfolio vorstellen werden. Die Geschäftsleitung und die Projektverantwortlichen werden Sie durch den Tag führen und Ihnen wichtige Einblicke in die verschiedenen Geschäftsfelder von HIAG geben.

Wann   Was   Wo
08.00 Uhr   Treffpunkt & Einstieg in Car   Busparkplatz Sihlquai Zürich
Vormittag    Arealbesichtigungen   Hausen/Lupfig, Winterthur
12.00 Uhr   Stehlunch und Networking    «Alto», Zürich-Altstetten
14.00 Uhr    Ende   Busparkplatz Sihlquai Zürich

Wir freuen uns auf den Anlass und die interessanten Gespräche mit Ihnen.

Freundliche Grüsse
HIAG Immobilien Holding AG

   
Kontakt  
Marco Feusi
Chief Executive Officer
T +41 61 606 55 00
marco.feusi@hiag.com		 Stefan Hilber
Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00
stefan.hilber@hiag.com
   
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
E-Mail
www.hiag.com		  

Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.1 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 606 55 00
Internet: www.hiag.com
ISIN: CH0239518779
Valorennummer: A113S6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2391704

 
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2391704  02.09.2026 CET/CEST

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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