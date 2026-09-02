HIAG Immobilien Aktie 23951877 / CH0239518779
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02.09.2026 07:00:05
HIAG Capital Market Day, 24. September 2026
|
HIAG Immobilien Holding AG
/ Schlagwort(e): Immobilien
Reminder
Basel, 2. September 2026
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir haben Sie vor wenigen Wochen zu unserem Capital Market Day vom 24. September 2026 eingeladen. Nachstehend finden Sie zur Erinnerung die Details zum Anlass. Wir würden uns sehr darüber freuen, Sie an unserem Capital Market Day begrüssen zu dürfen. Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, gelangen Sie hier zur Registration.
Donnerstag, 24. September 2026
Die Property Tour im Rahmen unseres Capital Market Days im Jahr 2024 stiess auf grosses Interesse und sehr positive Resonanz. Um unsere Liegenschaften und Areale erneut vor Ort erleben zu dürfen, bieten wir Ihnen am diesjährigen Capital Market Day erneut eine Property Tour, bei der wir drei Areale aus unserem vielfältigen Portfolio vorstellen werden. Die Geschäftsleitung und die Projektverantwortlichen werden Sie durch den Tag führen und Ihnen wichtige Einblicke in die verschiedenen Geschäftsfelder von HIAG geben.
Wir freuen uns auf den Anlass und die interessanten Gespräche mit Ihnen.
Freundliche Grüsse
Über HIAG
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HIAG Immobilien Holding AG
|Aeschenplatz 7
|4052 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 606 55 00
|Internet:
|www.hiag.com
|ISIN:
|CH0239518779
|Valorennummer:
|A113S6
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2391704
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2391704 02.09.2026 CET/CEST
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