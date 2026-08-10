HIAG Capital Market Day, 24. September 2026

Basel, 10. August 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zum Capital Market Day 2026 von HIAG einzuladen:

Donnerstag, 24. September 2026

08.00 bis 14.00 Uhr

Die Property Tour im Rahmen unseres Capital Market Days im Jahr 2024 stiess auf grosses Interesse und sehr positive Resonanz. Um unsere Liegenschaften und Areale erneut vor Ort erleben zu dürfen, bieten wir Ihnen am diesjährigen Capital Market Day erneut eine Property Tour, bei der wir drei Areale aus unserem vielfältigen Portfolio vorstellen werden. Die Geschäftsleitung und die Projektverantwortlichen werden Sie durch den Tag führen und Ihnen wichtige Einblicke in die verschiedenen Geschäftsfelder von HIAG geben.

Wann Was Wo 08.00 h Treffpunkt & Einstieg in Car Busparkplatz Sihlquai Zürich Vormittag Arealbesichtigungen Hausen/Lupfig, Winterthur ca. 12.00 h Stehlunch und Networking «Alto», Zürich-Altstetten 14.00 h Ende Busparkplatz Sihlquai Zürich

Bitte melden Sie sich bis spätestens am 19. September 2026 über den folgenden Link an: Jetzt anmelden

Die Präsentation wird Ihnen am 24. September 2026 ab 07.00 Uhr im Reporting Center auf der HIAG-Website zur Verfügung stehen.

Wir freuen uns, Sie an unserem Capital Market Day begrüssen zu dürfen und interessante Gespräche zu führen.