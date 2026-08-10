HIAG Immobilien Aktie 23951877 / CH0239518779
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10.08.2026 07:00:04
HIAG Capital Market Day, 24. September 2026
|
HIAG Immobilien Holding AG
/ Schlagwort(e): Immobilien
Einladung
Basel, 10. August 2026
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir freuen uns, Sie zum Capital Market Day 2026 von HIAG einzuladen:
Donnerstag, 24. September 2026
Die Property Tour im Rahmen unseres Capital Market Days im Jahr 2024 stiess auf grosses Interesse und sehr positive Resonanz. Um unsere Liegenschaften und Areale erneut vor Ort erleben zu dürfen, bieten wir Ihnen am diesjährigen Capital Market Day erneut eine Property Tour, bei der wir drei Areale aus unserem vielfältigen Portfolio vorstellen werden. Die Geschäftsleitung und die Projektverantwortlichen werden Sie durch den Tag führen und Ihnen wichtige Einblicke in die verschiedenen Geschäftsfelder von HIAG geben.
Bitte melden Sie sich bis spätestens am 19. September 2026 über den folgenden Link an: Jetzt anmelden
Die Präsentation wird Ihnen am 24. September 2026 ab 07.00 Uhr im Reporting Center auf der HIAG-Website zur Verfügung stehen.
Wir freuen uns, Sie an unserem Capital Market Day begrüssen zu dürfen und interessante Gespräche zu führen.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HIAG Immobilien Holding AG
|Aeschenplatz 7
|4052 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 606 55 00
|Internet:
|www.hiag.com
|ISIN:
|CH0239518779
|Valorennummer:
|A113S6
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2378640
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2378640 10.08.2026 CET/CEST
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