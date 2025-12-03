Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Personalie 03.12.2025 06:45:00

HIAG-Aktie: Vizepräsident Balz Halter tritt 2026 ab

HIAG-Aktie: Vizepräsident Balz Halter tritt 2026 ab

Das Immobilienunternehmen HIAG gibt den Rücktritt von Balz Halter, seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats und seit 2021 Vizepräsident, bekannt.

Er werde sich an der HIAG-Generalversammlung vom 23. April 2026 nicht zur Wiederwahl stellen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagabend.

Die Suche nach einer Nachfolge sei eingeleitet. Gesucht werde eine "unabhängige Unternehmerpersönlichkeit mit ausgewiesener Erfahrung im strategischen Management und in der Realisierung von Bau- und Entwicklungsprojekten". Halter wolle sich derweil mit Erreichen seines 65. Lebensjahrs neu orientieren.

Basel (awp)

