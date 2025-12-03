|Personalie
|
03.12.2025 06:45:00
HIAG-Aktie: Vizepräsident Balz Halter tritt 2026 ab
Das Immobilienunternehmen HIAG gibt den Rücktritt von Balz Halter, seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats und seit 2021 Vizepräsident, bekannt.
Die Suche nach einer Nachfolge sei eingeleitet. Gesucht werde eine "unabhängige Unternehmerpersönlichkeit mit ausgewiesener Erfahrung im strategischen Management und in der Realisierung von Bau- und Entwicklungsprojekten". Halter wolle sich derweil mit Erreichen seines 65. Lebensjahrs neu orientieren.
Basel (awp)
Weitere Links:
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst im Plus -- DAX zieht letztlich an -- US-Börsen mit Gewinnen -- Börsen in Fernost beenden Handel verhalten
Der heimische Aktienmarkt und der DAX fuhren am Dienstag moderate Gewinne ein. Auch an der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Unterdessen blieben die Anleger in Asien überwiegend in Deckung.