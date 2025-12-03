HIAG-Aktie: Vizepräsident Balz Halter tritt 2026 ab

Er werde sich an der HIAG -Generalversammlung vom 23. April 2026 nicht zur Wiederwahl stellen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagabend.

Die Suche nach einer Nachfolge sei eingeleitet. Gesucht werde eine "unabhängige Unternehmerpersönlichkeit mit ausgewiesener Erfahrung im strategischen Management und in der Realisierung von Bau- und Entwicklungsprojekten". Halter wolle sich derweil mit Erreichen seines 65. Lebensjahrs neu orientieren.

Basel (awp)