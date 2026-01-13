|Neubau von Datenzentrum
|
13.01.2026 20:55:36
HIAG-Aktie: NorthC Schweiz wird durch langjährigen Mietvertrag zu einem der grössten HIAG-Mieter
Die Immobiliengesellschaft HIAG hat einen über 30-jährigen Mietvertrag des Rechenzentrumsbetreibers NorthC Schweiz erhalten.
Damit zähle NorthC Schweiz zu den zehn grössten Mietern von HIAG, teilte die Immobiliengesellschaft am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Finanzielle Details nannte sie keine. Die Realisierung des Neubaus mit einer Mietfläche von 5700 Quadratmetern starte im laufenden Quartal. Die Übergabe des Mietobjekts sei für Ende 2027 vorgesehen. Das Rechenzentrum auf dem Campus "The Hive" in Meyrin GE werde das sechste Datenzentrum von NorthC in der Schweiz sein.
