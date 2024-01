HIAG-Aktie leicht im Plus: Padelta hat langfristigen Mietvertrag für Halle in Biberist abgeschlossen

Der Padelcourt-Betreiber Padelta habe einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen, teilte die Immobiliengesellschaft am Montag mit.

Damit entstehe in Biberist auf einer Nutzfläche von 3200 Quadratmetern eine neue Padel-Anlage mit acht Spielfeldern. Diese werde die Attraktivität des Papieri-Areals erhöhen, so das Communiqué. Padel ist eine vom Tennis abgeleitete Sportart, bei der auf kleineren Feldern mit kurzen Schlägern ohne Bespannung gespielt wird.

Dafür wird eine ehemalige Produktionshalle umgebaut. Die Eröffnung ist für das erste Quartal 2025 geplant. Auf den verbleibenden rund 1000 Quadratmetern soll eine weitere Freizeitnutzung entstehen. Auf dem Papieri-Areal bisher vertreten sind die P9-Eventhalle und das Fitnesstudio "Athletgym".

Die HIAG-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,26 Prozent im Plus bei 76,80 Franken.

ls/rw

Zürich (awp)