Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9402 0.1%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’400 0.5%  Bitcoin 51’546 0.9%  Dollar 0.8109 -0.3%  Öl 88.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
arGEN-X-Aktie: Studienerfolg bei entzündlicher Erkrankung der Skelettmuskulatur
Unusual Machines mit grossem Analystenlob: Bessere Alternative zu DroneShield?
24/5-Handel mit Plus500: Handeln Sie rund um die Uhr an den US-Märkten
NVIDIA-Aktie im Fokus: Offenbar Einstieg bei SB Energy geplant - Grossprojekt für KI im Blick
AstraZeneca-Aktie: Volrustomig erreicht Studienziele bei Lungenkrebs wohl nicht
Suche...
Plus500 Depot
Mehr verdient 17.08.2026 07:08:00

HIAG-Aktie: Erstes Halbjahr bringt kräftiges Gewinnplus

HIAG-Aktie: Erstes Halbjahr bringt kräftiges Gewinnplus

Die Immobiliengesellschaft HIAG hat im ersten Halbjahr 2026 mit ihrem Liegenschaftenbestand weniger Ertrag generiert.

Dank diverser Verkäufe nahm der Gewinn jedoch markant zu. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Management optimistisch.

Neubewertungen treiben Gewinn

Der Liegenschaftsertrag sank leicht um 3,3 Prozent auf 38 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Positive Beiträge aus Neuvermietungen und Projektabschlüssen hätten den Ertragsrückgang aus diversen Liegenschaftsverkäufen nicht kompensiert. Auf Like-for-like-Basis sind die Erträge hingegen um 3,8 Prozent gestiegen.

Die Leerstandsquote lag per Ende Juni bei 2,8 Prozent und damit unter dem Stand von Ende 2025 von 3,2 Prozent.

Der Neubewertungseffekt auf dem Gesamtportfolio lag bei 53,4 Millionen Franken und war damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Die Netto-Aufwertung des Entwicklungsportfolios trug dazu 39,7 Millionen bei und die Aufwertung des Bestandsportfolios 13,6 Millionen. Insgesamt wurde das Portfolio von HIAG per Mitte Jahr mit rund 2,1 Milliarden Franken bewertet.

Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg um 92 Prozent auf 105 Millionen Franken. Neben dem Neubewertungseffekt habe vorwiegend der Vermarktungserfolg der Eigentumswohnungen der zweiten Etappe des Projekts "Chama" dazu beigetragen.

Unter dem Strich kletterte der Reingewinn um 90 Prozent in die Höhe auf 85 Millionen. Auch ohne Neubewertungseffekt lag der Gewinn mit 36,9 Millionen gut 80 Prozent über dem Vorjahreswert.

HIAG blickt optimistisch auf 2026

Für das Gesamtjahr 2026 zeigt sich HIAG zuversichtlich. Die Mieterträge sollen ohne Akquisitionen leicht steigen, auf vergleichbarer Basis wird ein Plus von rund 8 Prozent erwartet; die Leerstandsquote soll Ende Jahr bei etwa 3 Prozent liegen. Für Entwicklungsprojekte sind Investitionen von rund 120 Millionen Franken vorgesehen. Aus den Wohnungsverkäufen der zweiten "Chama"-Etappe erwartet HIAG 2026 einen Ergebnisbeitrag von rund 35 Millionen.

Basel (awp)

Weitere Links:

HIAG-Aktie fester: 2025 mit kräftigem Gewinnplus und höherer Dividende

Bildquelle: Keystone
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

08:50 Pharma-Schwergewichte belasten
08:45 Logo WHS Wochenausblick Börse: Fed-Protokoll und Retail-Giganten vor dem nächsten Börsentest
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – 30‘000er-Marke verteidigt
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
14.08.26 Marktüberblick: RWE nach Zahlen gesucht
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.12 19.97 SXBVXU
Short 15’256.22 13.79 SDBWJU
Short 15’823.56 8.94 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’390.67 14.08.2026 17:31:22
Long 13’768.56 19.97 SEBAGU
Long 13’425.99 13.66 SNB4VU
Long 12’867.37 8.99 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Bärenmärkte überstehen: Diese Lehren bietet die Börsengeschichte
AUTO1 übertrifft mit Quartalszahlen die Markterwartungen - AUTO1-Aktie dennoch deutlich tiefer
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Tesla-Aktie im Blick: Ex-Manager warnt vor Roboterautos als Sicherheitsrisiko
Wall Street Hits Fresh Record Highs On Crude Slide
SK hynix und Samsung: Die enge US-Aktien-Verbindung als Gefahr für Investoren

Top-Rankings

KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 33: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.