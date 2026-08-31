Hi-Trend Technology (Shanghai) A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hi-Trend Technology (Shanghai) A gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.08 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 163.6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 150.7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch