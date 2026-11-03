Hi-Trend Technology (Shanghai) A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hi-Trend Technology (Shanghai) A hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.060 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 162.8 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 19.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 136.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch