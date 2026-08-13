Hi-Tech Pipes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hi-Tech Pipes hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0.99 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hi-Tech Pipes noch ein Gewinn pro Aktie von 1.04 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.13 Milliarden INR – ein Plus von 78.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hi-Tech Pipes 7.91 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch