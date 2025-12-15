|
HI-LEX legte Quartalsergebnis vor
HI-LEX präsentierte am 12.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 134.20 JPY, nach -52.280 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 72.87 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.44 Milliarden JPY ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 224.87 JPY. Im Vorjahr hatte HI-LEX 52.60 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1.38 Prozent auf 304.12 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte HI-LEX 308.38 Milliarden JPY umgesetzt.
