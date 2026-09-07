HI-LEX: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HI-LEX hat am 04.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 162.10 JPY. Im letzten Jahr hatte HI-LEX einen Gewinn von 43.25 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HI-LEX in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47.94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 111.45 Milliarden JPY im Vergleich zu 75.33 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch