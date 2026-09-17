Hi-Great Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hi-Great Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Hi-Great Group 0.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0.0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch