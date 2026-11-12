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12.11.2026 17:00:37
HHLA-Aktie verliert: Hafenlogistiker verzeichnet deutlichen Rückgang beim Containerumschlag
Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA kommt weiter nicht in den Tritt.
Gewinn vor Zinsen und Steuern schrumpft um fast 31 Prozent
Der Containertransport habe sich zwar um 0,5 Prozent auf rund 1,5 Millionen TEU erhöht und auch die Konzern-Umsatzerlöse seien um 3,3 Prozent auf knapp 1,38 Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank nach HHLA-Angaben dennoch um fast 31 Prozent auf 81,2 Millionen Euro. Ursache hierfür seien neben den operativen Belastungen auch nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen von insgesamt 21,4 Millionen Euro - zwölf Millionen Euro auf die im Oktober veräusserte HHLA Sky GmbH und 9,4 Millionen Euro auf die bereits im ersten Halbjahr eingestellte omoqo GmbH.
"Wir sind mit unserer Veränderungsagenda gut vorangekommen, stehen operativ aber noch nicht dort, wo wir hinwollen", sagte Vorstandschef Jeroen Eijsink. Deshalb liege der Fokus auf der Stabilisierung der automatisierten Abläufe und einer Verbesserung der Abfertigungsqualität. "Gleichzeitig schärfen wir unser Portfolio und konzentrieren unsere Ressourcen auf unser Kerngeschäft: leistungsfähige Containerterminals in Hamburg und ein starkes europäisches Intermodalnetzwerk."
Wegen der sich abzeichnenden Zahlen hatte die HHLA bereits am 22. Oktober ihre Erwartungen heruntergeschraubt. Statt einem Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern in Höhe von 150 bis 170 Millionen Euro rechnet das Unternehmen für das Gesamtjahr nur noch mit 115 bis 135 Millionen Euro. Die geplanten Investitionen senkte die HHLA von bis zu 480 Millionen Euro auf nunmehr maximal 430 Millionen Euro ab.
Länger stehende Container machen Hafen nicht leistungsfähiger
"Höhere Preise und zusätzliche Lagergelder können nicht darüber hinwegtäuschen, dass weniger Container umgeschlagen werden und die Modernisierung bislang den Betrieb belastet", sagte die CDU-Hafenexpertin Antonia Goldner. Wenn Container länger auf den Terminals stehen, bringe das zwar zusätzliche Einnahmen, mache den Hafen aber nicht leistungsfähiger.
Mit Blick auf die omoqo und die HHLA Sky, die sich mit Terminalsoftware beziehungsweise Drohnen beschäftigten, sagte Goldner: "Dass diese Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind, beantwortet nicht die Frage, wie viel Geld zuvor eingesetzt wurde und welcher Verlust am Ende bleibt." Hinweise der HHLA auf Umschlagsprobleme wegen winterlichen Verhältnissen zu Jahresbeginn nannte sie wenig geeignet, Vertrauen bei Kunden zu stärken.
Linke: Verantwortliche haben sich übernommen
Kritik kam auch von den Linken. "Der Rückgang des Umschlags und die warmen Worte auf bessere Zeiten vom HHLA-Vorstand können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Verantwortlichen übernommen und falsche Entscheidungen getroffen haben", sagte der hafenpolitische Sprecher der Fraktion, Kay Jäger. Wenn ein Unternehmen, dessen Kerngeschäft es sei, Container umzuschlagen, seinen Kunden sagen müsse, dass sie weniger Container bringen sollen, dann werfe das Fragen auf.
Dass auch zwei Warnstreiks als Gründe für das schlechte Ergebnis angeführt würden, sei eine Frechheit den Beschäftigten gegenüber. "Die Probleme bei der HHLA müssen schnellstmöglich beseitigt werden und die Belegschaft muss in diesen Veränderungsprozessen mitgenommen werden."
HHLA gehört der Stadt und der Reederei MSC
Der Hafenlogistiker HHLA gehört der Stadt Hamburg und der weltgrössten Containerreederei MSC. Mitte Juni hatten die Hauptaktionäre den Ausschluss der Minderheitsaktionäre beschlossen. Schon zuvor hielten die Stadt und die Schweizer Reederei über die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft bereits mehr als 95 Prozent der zum Börsenhandel zugelassenen HHLA-Aktien.
MSC ist im November 2024 bei der HHLA eingestiegen. Das war sehr umstritten und löste Proteste von Gewerkschaftern und Hafenarbeitern aus. Abgemacht ist, dass die Stadt mit 50,1 Prozent der Anteile die Mehrheit an dem Konzern halten wird.
Die HHLA-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,93 Prozent auf 21,3 Euro.
/klm/DP/zb
HAMBURG (awp international)
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