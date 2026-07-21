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Hafenlogistiker 21.07.2026 09:30:36

HHLA-Aktie steigt dennoch: Gewinnwarnung - Umschlag und Transport entwickeln sich schlechter als erwartet

HHLA-Aktie steigt dennoch: Gewinnwarnung - Umschlag und Transport entwickeln sich schlechter als erwartet

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat ihre Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr gesenkt.

HHLA
20.13 CHF 1.19%
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Umschlag und Transport entwickelten sich schlechter als erwartet, was das Unternehmen laut Mitteilung vom Montagabend mit dem Umbau von Containerterminals und Arbeiten am Schienennetz begründete.

Inzwischen geht der Hafenlogistiker davon aus, dass der Containerumschlag im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgehen wird, statt stark zu steigen. Der Transport der Container werde leicht zunehmen, nicht stark, wie zuvor angenommen.

Vor Zinsen und Steuern erwartet der Konzern inzwischen einen Gewinn von 150 bis 170 Millionen Euro. Zuvor hatte das Unternehmen mit 175 bis 195 Millionen Euro gerechnet. Über Probleme an Terminals der HHLA hatte zuletzt das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

Die HHLA-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,85 Prozent im Plus bei 22,00 Euro.

/lkm/DP/mis

HAMBURG (awp international)

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Bildquelle: HHLA
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