HHLA-Aktie: Staatliche Zuschüsse sichern Perspektiven im Containergeschäft

EU-Kommission genehmigt staatliche Zuschüsse

Hamburg darf geplante Sanierungsinvestitionen in die Infrastruktur im Hafen der Hansestadt mit insgesamt 286 Millionen Euro direkt bezuschussen, womit sich die Zukunftsaussichten der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) im Containergeschäft verbessern. Die EU-Kommission gab in zwei Beihilfeverfahren grünes Licht für die geplanten staatlichen Geldspritzen an die städtische Hamburg Port Authority (HPA), die mit dem Geld sowie weiteren Eigenmitteln die Kaimauern in zwei Hafenbereichen sanieren wird.

Die Kommission kam nach ihrer Beihilfeprüfung zu dem Schluss, dass die Massnahmen gemeinsame Verkehrsziele fördern werden, ohne den Wettbewerb im Binnenmarkt übermässig zu verfälschen.

HHLA kann zusätzliche Ladungsmengen umschlagen

Die HPA als Hafeneigner verpachtet ihre Flächen an die HHLA. Die jetzt gesicherte Finanzierung der Kaimauererneuerung hat zur Folge, dass die HHLA perspektivisch wie geplant zusätzliche Ladungsmengen in Hamburg umschlagen kann.

HHLA-Aktie unverändert

Die HHLA-Aktie zeigt sich bei 21,30 Euro auf XETRA unverändert.

DOW JONES