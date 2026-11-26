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26.11.2026 16:54:06
HHLA-Aktie freundlich: Abschied von der Börse geplant
Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA ) beendet ihre Börsennotierung.
Die HHLA hatte im April angekündigt, die Minderheitsaktionäre hinausdrängen zu wollen. Im Juni beschlossen die Hauptaktionäre dann den Ausschluss dieser. Die Stadt und MSC hielten damals über eine Beteiligungsgesellschaft bereits mehr als 95 Prozent der zum Börsenhandel zugelassenen Aktien. Entschädigt wurden die Anleger mit 21,16 Euro je Aktie. 2023 hatte MSC den Aktionären noch 16,75 Euro je Aktie geboten.
Zwischenzeitlich steigt die HHLA-Aktie im XETRA-Handel um 0,93 Prozent auf 21,60 Euro.
/lkm/DP/mis
HAMBURG (awp international)
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