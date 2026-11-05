HG Infra Engineering gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HG Infra Engineering präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 12.24 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HG Infra Engineering noch ein Gewinn pro Aktie von 7.95 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.74 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HG Infra Engineering einen Umsatz von 9.05 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch