HG Infra Engineering gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HG Infra Engineering hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6.83 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 15.23 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 11.01 Milliarden INR, gegenüber 14.82 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25.75 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch