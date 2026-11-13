HG gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HG hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.230 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat HG 4.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch