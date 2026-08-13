HG: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HG hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HG ein EPS von 0.350 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat HG 4.6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch