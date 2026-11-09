HFC Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HFC Bank hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.05 GHS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HFC Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0.080 GHS in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15.27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 378.0 Millionen GHS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 320.3 Millionen GHS.

Redaktion finanzen.ch