HF Foods Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HF Foods Group liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HF Foods Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 323.8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 314.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch