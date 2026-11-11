HF Foods Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HF Foods Group hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 307.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 319.6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch