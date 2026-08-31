Hexza: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hexza lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexza in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45.76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.6 Millionen MYR im Vergleich zu 13.4 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hexza 74.35 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25.42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 59.28 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch